Am Montag ist der DAX um über ein Prozent eingebrochen und damit unter die 10.600 Punkte-Marke gerutscht. Gestern, am Dienstag, hat er diese Marke nun zurückerobert. Er schloss 0,36 Prozent im Plus bei 10.620 Punkten. Für Spannung sorgt weiter das Referendum in Italien am kommenden Sonntag. Aus charttechnischer Perspektive bleibt der Fokus auf der Unterseite auf die Unterstützungszone bei 10.500 Punkten gerichtet. Sollte den Bären ein Durchbruch gelingen, drohen Anschlusstiefs bis auf 10.440 bzw. 10.370 Punkte. Nächstes Zwischenziel auf der Oberseite ist die Marke von 10.700 Punkten. Übergeordnetes Ziel der Bullen bleibt das Bewegungshoch bei 10.827 Punkten.