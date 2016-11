Nach der Vorlage der Neunmonatszahlen durch die S IMMO AG sieht SRC Research den in Wien ansässigen Immobilienkonzern auf dem Weg zu neuen Rekorden und bestätigt ungeachtet der schon bisher guten Performance der Aktie seine Kaufempfehlung.

In den ersten neun Monaten habe die S IMMO AG den Nettogewinn nach Minderheiten von 26,5 Mio. Euro auf knapp 119 Mio. Euro mehr als vervierfacht, der EPRA-NAV als Ausweis des Substanzwerts sei erstmals über die 13 Euro Marke auf 13,05 Euro geklettert. Das entspreche einem Anstieg von 11 Prozent in nur neun Monaten (Jahresende 2015: 11,75 Euro). Den FFO I habe S IMMO um 17 Prozent auf über 31 Mio. Euro gesteigert, wobei hier gerade das dritte Quartal mit einem FFO-Anstieg von 38 Prozent besonders stark ausgefallen sei.

Erfreulich habe sich zuletzt nach Darstellung von SRC Research auch der Aktienkurs entwickelt, der angefacht durch die lukrativen Verkaufstransaktionen von 1.500 Wohneinheiten in Hamburg und Berlin in den letzten drei Monaten um rund 13 Prozent auf knapp 10 Euro gestiegen sei.

Mit Verweis auf das als überzeugend bewertete Zahlenwerk halten die Analysten an ihrer Kaufempfehlung für die S IMMO-Aktie mit dem Rating "Buy" fest, das Kursziel hat SRC Research von 11,50 auf 12,00 Euro erhöht. Das Researchhaus begründet dies mit der Erwartung eines extrem starken Gesamtjahresergebnisses, das auch dem Kurs weiteren Auftrieb geben sollte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/S-IMMO_29Nov16.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.