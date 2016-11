Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben das Kursziel für die Titel von Buwog bei 25,00 Euro beibehalten. Die Anlageempfehlung der Bank für die Buwog-Aktien wurde ebenfalls mit "Buy" bestätigt.

Die Buwog-Aktien würden noch immer einen attraktiven Einstieg bieten, schreib der Baader-Analyst Jan-Hauke Jendrny. Der Immobilienkonzern stellte ein Wachstum für das Recurring FFO von mindestens 50 Prozent bis 2018/19 in Ausblick (die Kennzahl zeigt, wie viel Cashflow im operativen Geschäft erwirtschaftet wird). Treibender Faktor ist dabei vor allem das Entwicklungsgeschäft aufgrund der angelaufenen Projekte in Wien, Berlin und Hamburg, hieß es in der jüngsten Studie der Baader Bank.

Beim Gewinn je Aktie (FFO) erwarten die Baader Bank-Analysten 0,74 Euro für 2016/17, sowie 0,95 bzw. 1,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,77 Euro sowie 0,92 für 2016/17 bzw. 2017/18. Für das Geschäftsjahr 2018/19 sehen die Experten eine Dividende von 1,10 Euro.

Am Mittwochvormittag notierten die Buwog-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,79 Prozent bei 22,005 Euro.

ISIN: AT00BUWOG001