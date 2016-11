Das Ziel von der chinesischen Handels- und Kommuikationsplattform Alibaba ist es in wenigen Jahren so groß zu werden wie Amazon, oder sogar größer. Jetzt ist das chinesische E-Commerce-Unternehmen diesem erklärten Ziel einen Schritt näher gekommen. Was dahinter steckt und wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell Außerdem zeigt Ihnen Expertin Vivien Sparenberg von Vontobel ein Bonus Cap Zertifikat auf Alibaba mit einer Bonusrendite von 15%. Was Sie dabei als Anleger beachten müssen, bespricht Moderatorin Johanna Claar in Zertifikate Aktuell mit Vivien Sparenberg.