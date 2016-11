Luxusreisen, üppige Gagen, Streit im Aufsichtsrat: Die PNE Wind AG machte lange mit negativen Schlagzeilen von sich reden. Jetzt steht der Windparkbauer kurz davor, einen Megadeal abzuschließen. Die Aktie schießt empor.

Die Strategie ist hochriskant. Statt Windparks wie üblich einzeln zu verkaufen, will sie der Projektierer PNE Wind im Bündel loswerden. Das soll dem Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Cuxhaven eine Traumrendite bescheren. Das Problem ist bloß: Bis zum endgültigen Verkauf des Windpark-Portfolios mit einer Kapazität von mehr als 140 Megawatt herrscht Flaute auf dem Konto von PNE. Die Bilanz leidet aktuell enorm.

So gab PNE im Tagesgeschäft 2016 allein in den ersten neun Monaten um rund 50 Millionen Euro mehr aus, als das Unternehmen einnahm. Die liquiden Mittel schrumpften im Vergleich zum Vorjahr um gut 20 Millionen Euro auf nur mehr 66 Millionen Euro. Weil die Firma zunächst in Vorleistung geht und Windräder auf eigene Rechnung baut, schoss die Nettoverschuldung drastisch in die Höhe - von 156 Millionen Euro auf aktuell 231 Millionen Euro. Unter dem Strich summiert sich der Periodenverlust auf fast drei Millionen Euro. Doch jetzt ist erstmals ein Ende des bilanziellen Sturzflugs in Sicht.

PNE befindet sich gerade "in der Schlussphase der Verhandlungen über den Mehrheitsverkauf des Windparkportfolios", wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt. Konkret steht der Projektierer kurz davor, 80 Prozent seines angesammelten Windpark-Portfolios an eine Tochtergesellschaft des Versicherungsriesen ...

