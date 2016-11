Lieber Leser,

am Montag gab das Unternehmen Heidelberger Druck den Start eines neuen Entwicklungscenter bekannt. Dieses soll auf dem Firmenareal in Wiesloch-Walldorf entstehen und dem Unternehmen etwa 50 Millionen Euro kosten. Eröffnet werden soll die neue Forschungseinrichtung in 2018 und bietet dann 1.000 neue und zu besetzende Arbeitsplätze für Akademiker an und ist darüber hinaus weltweit das fortschrittlichste Forschungszentrum im Bereich der Druckindustrie. Der Gesamtumsatz dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...