Die NordLB hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 32 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ticketvermarkter habe sich auf der Basis der eingeschlagenen Strategie in den ersten neun Monaten des Jahres solide entwickelt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Doch angesichts der recht hohen Bewertung sowie der in diesem Jahr angekündigten Wachstumspause sei das Kurspotenzial weiterhin sehr begrenzt./ajx/la

ISIN: DE0005470306