Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München, 30.11.2016 (pta041/30.11.2016/16:15) - Eine Tochtergesellschaft der

Blue Cap AG, die Neschen Coating GmbH, hatte am 15.07.2016 mit dem

Insolvenzverwalter der Neschen AG, Arndt Geiwitz, einen Kaufvertrag zum Erwerb

der wesentlichen Vermögensgegenstände der Neschen AG sowie der operativ tätigen

Filmolux Tochtergesellschaften der Neschen Benelux B.V. geschlossen.



Die im Kaufvertrag vereinbarten Bedingungen zum Vollzug des Kaufvertrages sind

erfüllt. Mit heutigem Datum ist der wirtschaftliche Übergang des

Geschäftsbetriebes rückwirkend zum 01.07.2016 auf die Neschen Coating GmbH

vollzogen.



(Ende)



