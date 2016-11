GIEAG Immobilien AG: GIEAG erwirbt vollvermietete Gewerbeimmobilien in Karlsruhe mit 32.300 qm Fläche

GIEAG erwirbt vollvermietete Gewerbeimmobilien in Karlsruhe mit 32.300 qm Fläche

München, 30.11.2016. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat ein ca. 19.480 Quadratmeter großes Grundstück mit zwei vollständig vermieteten Gewerbeimmobilien in guter Lage in Karlsruhe erworben. Die Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von insgesamt ca. 32.300 Quadratmetern sind an ein grosses deutsches Telekommunikationsunternehmen vermietet. Durch die heute vollzogene Akquisition steigen die jährlichen Mieteinnahmen von GIEAG um rund 3,1 Mio. Euro. Das gesamte Investitionsvolumen inklusive geplanter Sanierungskosten beläuft sich für GIEAG auf rund 52 Mio. Euro.

