ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Zürich hat am Mittwoch etwas fester geschlossen und damit seine übergeordnete Seitwärtsbewegung fortgesetzt. An den Weltbörsen, allen voran an der Wall Street, stützten Berichte über eine Einigung der Opec zur Begrenzung der Ölproduktion. Zudem waren US-Konjunkturdaten überwiegend gut ausgefallen.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 7.875 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 70,97 (zuvor: 41,19) Millionen Aktien.

Lafargeholcim setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Die Aktie gewann weitere 2,5 Prozent. Seit dem Juni-Tief hat sie 46 Prozent gutgemacht. Dagegen büßten Actelion nach ihrem jüngsten Rekordlauf nun 6,2 Prozent ein. Mit der Übernahmefantasie aufgrund des Interesses von Johnson & Johnson hatte sich der Wert seit vergangener Woche um über 30 Prozent verteuert.

Bankenwerte zeigten sich weltweit erholt. In Zürich stiegen UBS um 2,4 Prozent und Julius Bär um 0,9 Prozent. Die Index-Schwergewichte blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück, Nestle gewannen 0,2 Prozent, Novartis 0,3 Prozent und Roche 0,1 Prozent.

November 30, 2016

