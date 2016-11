Kontron AG beschließt Restrukturierungsprogramm

Augsburg, 30. November 2016 - Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie (ECT), gibt bekannt, dass Aufsichtsrat und Vorstand der Kontron AG in ihrer heutigen Sitzung das neue Restrukturierungsprogramm verabschiedet haben. Durch das Programm sollen in den kommenden anderthalb Jahren signifikante Ergebnisverbesserungen im höheren zweistelligen Millionenbereich erzielt werden, um somit die Profitabilität des Unternehmens wieder herzustellen. Das Programm sieht unter anderem den Abbau von rund 300 Arbeitsplätzen, vornehmlich im Verwaltungsbereich vor. Kontron führt den Personalabbau in enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern durch.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Programmes ist die regionale Ausrichtung der Unternehmensstruktur (EMEA, APAC, North America) mit entsprechender Ergebnisverantwortung der einzelnen Regionen. Die neue Aufstellung soll Kontron die Erweiterung des Marktzugangs sowie die Stärkung der Kundenbasis ermöglichen.

Zudem wird Kontron weiterhin von der Kooperation mit dem strategischen Partner Ennoconn und dem neuen Ankeraktionär S&T AG profitieren. Kontron beabsichtigt, den Kunden zukünftig ein integriertes Hardware- und Software-Portfolio sowie erweiterte Serviceleistungen anzubieten.

Das Unternehmen hat heute zudem entschieden zur Nachbesetzung der frei gewordenen Sitze im Aufsichtsrat den Antrag auf gerichtliche Bestellung der Herren Rainer Neuwirth, Michael Jeske und Michael Roider einzureichen, nachdem Rainer Erlat, Harald Joachim Joos und Martin Bertinchamp mit Ablauf des heutigen Tages aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

Über Kontron: Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie und bietet als Vorreiter für sichere Plattform-Lösungen im Bereich des Internets-der-Dinge ein kombiniertes Portfolio an Hardware, Middleware und Services. Mit seinen richtungsweisenden Standardprodukten und lösungsspezifischen Plattformen ermöglicht Kontron neue Technologien und Anwendungen in verschiedenen Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Markteinführung, niedrigeren Total-Cost-of-Ownership, Produktlanglebigkeit sowie ganzheitlich optimierten Applikationen auf Basis führender, hoch zuverlässiger Embedded Technologie. Kontron ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien sind im Prime Standard-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "KBC" gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de

