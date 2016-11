Original-Research: BMP HOLDING AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu BMP HOLDING AG

Unternehmen: BMP HOLDING AG ISIN: DE0003304200 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.11.2016 Kursziel: 1,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Analyst: Alexander Braun

Q3-Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Ausblick aktualisiert

bmp hat heute seinen Bericht über die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2016 veröffentlicht. Die wesentlichen Eckpunkte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

[Tabelle]

Der Umsatz betrug 3,2 Mio. Euro und entsprach damit exakt dem für Q3 in Aussicht gestellten Wert. Das Erlösziel für das Gesamtjahr wurde im Rahmen der Berichterstattung noch einmal angepasst. Das Unternehmen geht nunmehr von einem Umsatz in Höhe von 15 Mio. Euro aus, nachdem die Bandbreite erst im September auf 16 bis 18 Mio. Euro reduziert worden war. Laut bmp ist das gedrosselte Wachstumstempo insbesondere auf drei Faktoren zurückzuführen. Die Entwicklung wurde durch das warme Wetter negativ beeinflusst. Zudem waren Produkte aufgrund einer technischen Umstellung bei sleepz vorübergehend nicht verfügbar. In Q3 hat sich darüber hinaus das Wettbewerbsumfeld beim Suchmaschinenmarketing verändert. Speziell Anbieter von Eigenmarken (Casper, emma, etc.) haben potenzielle Kunden mit hohen Werbeausgaben abgegriffen. Die Töchter von bmp haben entschieden, keine Umsätze auf Kosten der Marge zu machen und entsprechend zurückhaltend mit den Werbeausgaben zu sein. Ein Beleg hierfür ist der Anstieg der Rohertragsmarge auf 33,0% (H1 2016: 30,5%).

Das Periodenergebnis von -3,7 Mio. Euro wurde durch ein negatives Bewertungsergebnis des VC-Portfolios mit 2,5 Mio. Euro belastet. Bereinigt um diesen Effekt hat bmp ein negatives Ergebnis in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro erzielt. Damit sollte die Ertragsguidance von -1,0 bis -2,0 Mio. Euro nach Sondereffekten trotz der schwächeren Topline erreicht werden. Für Q4 rechnet bmp erstmals mit einem in Summe positiven Quartalsergebnis der Tochtergesellschaften Matratzen Union und sleepz.

Prognosen überarbeitet: Wir haben unsere Annahmen überarbeitet und insbesondere die Umsatzschätzungen gesenkt. Die Prognosen für die Ergebnisentwicklung haben wir nur leicht zurückgenommen, da bmp den Fokus auf Profitabilität legt und wir von positiven Implikationen auf die Rohertragsmarge ausgehen.

Fazit: bmp adressiert einen dynamischen Markt, auf dem sich die Wettbewerbssituation schnell ändern kann. Das Unternehmen musste zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Umsatzguidance anpassen. Ein Hauptaugenmerk auf die Profitabilität zu legen, halten wir für sinnvoll. Dennoch dürfte die erneute Guidance-Senkung das Sentiment belasten. Fundamental ist die Aktie unterbewertet. Das neue Kursziel lautet 1,00 Euro (zuvor: 1,10 Euro), das Rating 'Kaufen' wird bestätigt.

