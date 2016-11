Leclanché erhält ISO 14001:2015 Umweltzertifizierung für firmeneigenes, umweltfreundliches Herstellungsverfahren.

Leclanché erhält ISO 14001:2015 Umweltzertifizierung für firmeneigenes, umweltfreundliches Herstellungsverfahren.

YVERDON LES BAINS, Schweiz, 1. Dezember 2016: Leclanché SA, der weltweit führende und vertikal integrierte Anbieter von batteriebetriebenen Energiespeicherlösungen, gibt heute bekannt, dass es von der SQS (Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme) ISO 14001: 2015 zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung zeugt vom Engagement von Leclanché beim Umweltmanagement einschließlich seiner Fertigungsprozesse.

- Leclanché ist der erste und einzig weltweit agierende Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien mit einem wasserbasierten Zellherstellungsprozess. Dies steht im Gegensatz zu typischen Lithium- Ionen-Herstellungsverfahren, die chemische Lösungsmittel für industrielle Beschichtungen verwenden, welche anschließend recycelt oder verbrannt werden müssen. - Dem Umweltschutz wird in jeder Phase des Produktlebenszyklus des Unternehmens hohe Priorität eingeräumt: Einsparung von Ressourcen durch die Reduzierung von Abfällen in der Produktion, der Trenntechnik in allen Bereichen der chemischen Verarbeitung und der Gas- und Wasseraufbereitung bis hin zur systematischen Wiederverwertung und Verwertung von Rohstoffen. - Das umweltfreundliche, firmeneigene Verfahren des Unternehmens wird sowohl am Schweizer Standort Yverdon-les-Bains-Standort als auch am deutschen Standort Willstätt auf beide firmeneigenen Batteriespeichertechnologien angewandt, sowohl für die Lithium-Titanat Technologie (LTO) mit einer hoher Zyklenanzahl und Schnellladefähigkeit als auch für die Graphit/NMC-Technologie mit hoher Energiedichte.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché SA, erklärt: "Wir freuen uns über diese Akkreditierung, die Leclanchés starkes Engagement im Umweltschutz hervorhebt. Wichtig ist, dass unsere Bevölkerung und unsere Industrie diese Anerkennung - zusammen mit den Vorzügen, die Energiespeicherung beim zunehmenden Anteil an erneuerbaren Energien im Energiemix sowie wegweisende emissionsfreie Transporten darstellen -, nutzen um weitere Impulse zu setzen. "

Im Einklang mit seinem Nachhaltigkeits-Engagement, ist Leclanché Mitglied der Schweizer Inobat Interessenvertretung für die Entsorgung von Batterien und hat bereits seit 60 Jahren mit dem Recycling von Batterien begonnen. Das Unternehmen wurde zuvor bereits nach ISO 9001:2015 für ihr Qualitätsmanagement zertifiziert: die neueste Zertifizierung nach ISO 14001:2015 ergänzt diese Akkreditierung.

Leclanché SA (SIX: LECN) ist ein vollständig vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicherlösungen. Er liefert eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts - und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und für die Hybridisierung von Massen- Transportsystemen wie Busse und Fähren. Seit über 100 Jahren ist Leclanché ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute batteriebetriebene Energiespeichersysteme (BESS) Batteriesysteme in seinem Portfolio, das aus maßgeschneiderten Batteriesystemen mit branchenführenden Lithium-Ionen-Lösungen besteht. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

Medienkontakte

Florent Gaillard Tel: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: florent.gaillard@leclanche.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange

ISIN CH0110303119 CH0016271550

