Mit seinen Neunmonatszahlen habe der Projektentwickler und Hotelspezialist Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG nach Darstellung von SRC Research die Rückkehr in die Gewinnzone vollzogen. Die Aktie habe dies zwar teilweise schon nachvollzogen, dennoch konstatieren die Analysten immer noch eine extrem niedrige Bewertung und folglich ein hohes Kurspotenzial.

Die Performance der Hotels im Besitz von Warimpex sei gut gewesen, die Erlöse des Hotelbereiches seien trotz der zwischenzeitlichen Verkäufe dreier Hotels nur leicht um 5 Prozent auf knapp 40 Mio. Euro zurückgegangen. Zudem sei Warimpex auch in diesem Jahr auf der Transaktionsseite erfolgreich gewesen. Für den Verkauf des 4-Sterne-Hotels angelo in Prag solle des Closing noch im laufenden vierten Quartal erfolgen.

Insgesamt habe Warimpex das EBIT nach neun Monaten von -13 Mio. Euro auf knapp 15 Mio. Euro ins Plus gedreht. Beim Vorsteuerergebnis habe sich ein Swing von -32 Mio. Euro auf ein Plus von über 8 Mio. Euro ergeben. Dieses Plus hätte nach Darstellung von SRC Research noch höher ausfallen können, aber im dritten Quartal habe es einen Einmaleffekt aus der Wertberichtigung auf eine Forderung gegeben, die das Finanzergebnis mit 8,8 Mio. Euro belastet habe.

Nachdem SRC Research bereits in Reaktion auf die Meldung über den lukrativen Verkauf des Prager Hotels sein Kursziel für die Warimpex-Aktie von 1,50 Euro auf 1,60 Euro angehoben hatte, wurde dieses nun ebenso wie das Kaufurteil mit dem Rating "Buy" bestätigt.

Das aktuelle Kursniveau von rund 70 Cents bezeichnet SRC Research ungeachtet des mehr als 25-prozentigen Anstiegs in den letzten drei Monaten als immer noch extrem niedrig.

