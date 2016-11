01.12.2016 Zugemailt von / gefunden bei: VIG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) VIG schließt Erwerb der AXA-Gesellschaften in Serbien ab Vienna Insurance Group erhöht Marktanteil auf rd. 12 Prozent Im Juli 2016 unterschrieb die Vienna Insurance Group einen Anteilskaufvertrag über den Erwerb von Anteilen an der Nicht-Lebensversicherung AXA Nezivotno Osiguranje a.d.o. Beograd sowie an der Lebensversicherung AXA Zivotno Osiguranje a.d.o. Beograd. Nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen wurde die Akquisition am 30. November 2016 abgeschlossen. "Serbien gilt für die VIG auf Grund der...

Den vollständigen Artikel lesen ...