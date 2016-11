Accu Holding AG: Liquiditätsengpässe bei der Nexis Gruppe

EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e): Liquiditätsprobleme/Rechtssache Accu Holding AG: Liquiditätsengpässe bei der Nexis Gruppe

01.12.2016 / 09:29 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Accu Holding AG: Liquiditätsengpässe bei der Nexis Gruppe

Emmenbrücke, 1. Dezember 2016 - Der Verwaltungsrat der Accu Holding AG wurde über akute Liquiditätsprobleme der Nexis Gruppe in der Slowakei in Kenntnis gesetzt. Diese erhebliche Liquiditätsklemme kann nur durch eine sofortige Zufuhr von neuen Finanzmitteln innert Wochenfrist behoben werden. Sollte diese Notfinanzierung nicht unverzüglich gesprochen werden können, würde die Versorgung mit Rohmaterial und Energie ernsthaft in Frage gestellt werden. Des Weiteren wurde der Verwaltungsrat darüber informiert, dass in der Slowakei ein neues Gesetz erlassen wurde, welches eine Sanierung mit definitivem Teilverzicht der Gläubiger ausschliesst. Dieses soll voraussichtlich bereits zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Somit würden inskünftig die zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Schuldenreduktion de facto verunmöglicht, womit ein unmittelbarer Konkurs der Nexis Fibers a.s. nicht ausgeschlossen werden könnte.

Diese Rahmenbedingungen erschweren den Verkauf der Nexis Gruppe erheblich und reduziert zwangsläufig den Kreis der Interessenten. Aus zeitlichen Gründen kann deshalb kein ordentliches Bieterverfahren durchgeführt werden. Gegenwärtig steht der Verwaltungsrat mit einem nahestehenden Investor betreffend einem Kaufangebot, welcher in Kenntnis der obigen Rahmenbedingungen gesetzt wurde, in Kontakt. Das Angebot umfasst eine minimale Kaufpreiszahlung an die Accu Holding sowie eine Liquiditätszufuhr für die Nexis Gruppe.

Ferner gibt der Verwaltungsrat bekannt, dass die Accu Holding AG Ihren Sitz neu an die Spinnereistrasse 3 in Emmenbrücke verlegt hat. Aufgrund des laufenden Nachlassverfahrens und nach Absprache mit dem Sachwalter der Gruppe wird die Gesellschaft bis auf Weiteres keine Generalversammlung durchführen.

Für Rückfragen: Andreas Kratzer Accu Holding AG Spinnereistrasse 3 6020 Emmenbrücke a.kratzer@accuholding.ch Telefon +41 44 318 88 00

Accu Holding AG - Unternehmensprofil Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden Geschäftsfelder 'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und beteiligt sich an technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa, Asien und Amerika in attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle Garne umfasst die Entwicklung und Fertigung von Garnen auf Polymer- und Polyamid-Basis. Diese werden beispielsweise in der Herstellung von Airbags, Reifen, mechanischen Gummiwaren (MRG) wie Transportbänder, Schläuche und Transmissionsriemen, sowie für die Produktion von Seilen und Netzen eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie umfasst die Bereiche Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungszentren der neuesten Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in der Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie hochwertige Produkte hergestellt.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von Accu Holding AG entziehen. Accu Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von Accu Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der Accu Holding AG gehandelt werden.

The economic projections and predictions contained in this information relate to future facts. Such projections and predictions are subject to risks, uncertainties and changes which cannot be foreseen and which are beyond the control of Accu Holding AG. Accu Holding AG is therefore not in a position to make any representations as to the accuracy of economic projections and predictions or their impact on the financial situation of Accu Holding AG or the market in the securities of Accu Holding AG.

Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Medienmitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Wertpapiere der Accu Holding AG ("Gesellschaft") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung oder ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. It is not being issued in countries where the public dissemination of the information contained herein may be restricted or prohibited by law. In particular, this document is not being issued in the United States of America and should not be distributed to U.S. persons or publications with a general circulation in the United States. Any non- compliance with such restrictions may result in a n infringement of U.S. securities laws. Securities of Accu Holding AG ("Company") are not being publicly offered outside of Switzerland. In particular, the securities of the company have not been registered under the U.S. securities laws and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent the registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. securities laws. This document does not constitute a prospectus according to 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or article 27et seq. of the Six Swiss Exchange listing rules.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

This document is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this information or any of its contents.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MEPGSXRLKK Dokumenttitel: df

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accu Holding AG Gerliswilstrasse 17 6021 Emmenbrücke Schweiz Telefon: +41 44 318 88 00 Fax: +41 44 318 88 02 E-Mail: info@accuholding.ch Internet: www.accuholding.ch ISIN: CH0001366332 Valorennummer: 136633 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

525803 01.12.2016

ISIN CH0001366332

AXC0054 2016-12-01/09:29