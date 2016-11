Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rocket Internet von 26,20 auf 24,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Damit die Aktie des Start-Up-Entwicklers an Wert gewinne, brauche es Kurstreiber, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Studie vom Donnerstag. Dies könnte die Gewinnschwelle bei einigen Beteiligungen sein, oder ein Börsengang eines Start-ups im kommenden Jahr. All dies sei derzeit aber ungewiss. Das Chance/Risiko-Profil der Rocket-Internet-Aktie sei jedoch positiv./ajx/tav

