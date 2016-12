FRANKFURT (dpa-AFX) - Die 2009 aus dem TecDax ausgeschiedene Repower-Aktie könnte Mitte Dezember unter neuem Namen wieder in den deutschen Index für Technologiewerte zurückkehren. Senvion ist Index-Experten zufolge eines von zwei miteinander konkurrierenden Unternehmen um den Platz des voraussichtlich ausscheidenden Spezialmaschinenbauers Aixtron .

Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie dürfte nämlich wegen seines kräftig gesunkenen Anteils frei handelbarer Aktien von der Deutschen Börse aus dem TecDax entfernt werden. Aixtron wird von Chinesen umworben, allerdings ist die Übernahme wegen amerikanischer Sicherheitsinteressen momentan fraglich. Sollte die Übernahme platzen, könnte Aixtron entsprechend schnell wieder in den TecDax aufsteigen.

Favorit für den dann frei werdenden Platz ist momentan aber nicht der Windkraftanlagenbauer Senvion, sondern Isra Vision, ein in Darmstadt ansässiges Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung. Denn ihr am Streubesitz gemessener Börsenwert ist höher als der von Senvion. Allerdings sind die Börsenumsätze nach den Regeln der Deutschen Börse grenzwertig, weshalb die Chancen auch für die stärker gehandelte Senvion-Aktie nicht schlecht stehen.

Etwaige Änderungen werden von der Deutschen Börse am Montag, 5. Dezember, nach Handelsschluss bekannt gegeben und zwei Wochen später, vom 19. Dezember an, wirksam. Wichtig sind die Umstellungen in den Indizes vor allem für Fonds, die Indizes nachbilden, da diese die Änderungen entsprechend berücksichtigen müssen. Das hat in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse./ck/ag/das

ISIN DE0007203275 LU1377527517 DE000A0WMPJ6 DE0005488100

