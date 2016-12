Goldman Sachs hat Daimler vor einem von der US-Investmentbank organisierten Fachtreffen mit Industriegüter-Unternehmen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Autobauer habe drei Jahre lang die Gewinne kräftig gesteigert, doch das Wachstum werde nun schwächer und die Investitionskosten könnten nicht mehr so leicht abgefedert werden, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Barmittel entwickelten sich aber weiterhin relativ robust. Ferner stütze die hohe Dividendenrendite./ajx/zb

ISIN: DE0007100000