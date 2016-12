Goldman Sachs hat Fiat Chrysler vor einem von der US-Investmentbank organisierten Fachtreffen mit Industriegüter-Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Ungeachtet der hinreichend bekannten zyklischen Risiken in der Nafta-Region dürfte der Autobauer dank der bevorstehenden Einführung neuer Modelle seine Gewinne steigern, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Auch nach der jüngsten Kursrally sei das Papier verglichen mit der Konkurrenz aus Europa und den USA günstig bewertet./ajx/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0085 2016-12-01/16:00

ISIN: NL0010877643