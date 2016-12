Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta035/01.12.2016/16:25) - Die Kremlin AG ist Eigentümerin der

Immobilie Meeboldstraße 50, 52 in Heidenheim. Bei dem Objekt handelt es

sich um zwei Wohnkomplexe mit jeweils vier Mieteinheiten.



Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main / Insolvenzgericht vom

22.11.2016 wurde der Beschluss vom 25.07.2016 über die Anordnung von

Sicherungsmaßnahmen aufgehoben.



Vorstand und Aufsichtsrat der Kremlin AG haben heute am 01.12.2016 beschlossen,

die Immobilie Meeboldstraße 50, 52 zu verkaufen. Als Kaufpreis wurde mit

der Käuferin EUR 405.000,00 vereinbart. Erworben wurde das Objekt zum Preis von

EUR 395.000.



In den letzten 12 Monaten hat die Kremlin AG ca. EUR 30.000 an Mieteinnahmen

erhalten. Mit dem Verkaufserlös werden die Verbindlichkeiten gegenüber der

Klosterbrauerei Königsbronn AG und der Beteiligungen im Baltikum AG getilgt.



Die Abwicklung des Verkaufs soll bis zum 31.12.2016 umgesetzt werden.



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +49 7329 2512005

E-Mail: info@kremlin-aktie.de

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



