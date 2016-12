KSB Aktiengesellschaft: KSB prüft Formwechsel in Kommanditgesellschaft auf Aktien

Der Vorstand der KSB Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankenthal/Pfalz hat beschlossen, eine Anregung der Mehrheitsaktionärin Klein Pumpen GmbH mit Sitz in Frankenthal/Pfalz, aufzugreifen und die Möglichkeit eines Wechsels der KSB von der Rechtsform der Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien zu prüfen. Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung wird der Vorstand einen solchen Rechtsformwechsel mit Zustimmung der Klein Pumpen GmbH dem Aufsichtsrat vorschlagen und gegebenenfalls gemeinsam mit diesem der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorlegen.

