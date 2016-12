SURTECO SE: Akquisition der britischen Nenplas-Gruppe

SURTECO SE: Akquisition der britischen Nenplas-Gruppe

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 1. Dezember 2016 - Die SURTECO SE, einer der weltweit führenden Hersteller von dekorativen Oberflächenmaterialien und Produzent von technischen Profilen, übernimmt über ihre Tochtergesellschaft Döllken-Weimar GmbH 85 % der Gesellschaftsanteile der Nenplas-Gruppe mit Hauptsitz in Ashbourne / Großbritannien und 100 % der zugehörigen Immobiliengesellschaft. Dazu wurde heute ein Kaufvertrag geschlossen. Der Erwerb erfolgt mit Wirkung zum 1. Dezember 2016.

Die Nenplas-Gruppe ist auf die Produktion und den Vertrieb von technischen Profilen aller Art auf Kunststoffbasis spezialisiert und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 mit ca. 140 Mitarbeiter/-innen einen Umsatz von 16,6 Mio. GBP und ein Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Goodwillabschreibungen (EBITA) von 3,8 Mio. GBP nach UK-GAAP (EBITA-Marge: 22,9 %).

Der Kaufpreis für die 85 % der Gesellschaftsanteile beläuft sich auf 20,8 Mio. GBP und für die Immobiliengesellschaft 2,5 Mio. GBP. Für die verbleibenden 15 % hält SURTECO eine Kauf- und die Verkäufer eine Verkaufsoption. Die Stimm- und Dividendenrechte der restlichen 15 % sind ausgeschlossen. Die Transaktion finanziert SURTECO aus vorhanden liquiden Mitteln.

Die Nenplas-Gruppe umfasst die Unternehmen Nenplas Ltd, Ashbourne, Polyplas Ltd, Stourport-on-Severn, und Delta Plastics Ltd, Wolverhampton, alle Großbritannien.

Die SURTECO Gruppe (2015: Umsatz Mio. EUR 638,4; EBIT Mio. EUR 31,1; ca. 2.700 Mitarbeiter/-innen) will mit der Übernahme dieser Unternehmen ihre Marktpräsenz in Großbritannien und im Bereich technischer Profile stärken sowie ihre Profitabilität erhöhen.

Kontakt: Martin Miller Investor Relations ir@surteco.com +49 (0)8274 9988-508

