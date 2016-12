BRASÍLIA (dpa-AFX) - Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat Ermittlungen gegen einen der einflussreichsten Politiker, Senatspräsident Renan Calheiros, aufgenommen. Er ist ein Vertrauter und Parteifreund von Staatspräsident Michel Temer, der bereits sechs Minister wegen unterschiedlicher Affären verloren hat. Calheiros wird verdächtigt, 2005 aus Senatskassen rund 45 000 Reais (15 000 Euro zum damaligen Kurs) an eine Mietwagenfirma bezahlt zu haben, die keine Gegenleistung für den Betrag aufgewiesen habe, berichtete am Donnerstag das Portal G1. Die Aufnahme der Ermittlungen zwingt Calheiros nicht zur Aufgabe des Senatsvorsitzes. Calheiro wäre vom Rang her der Nachfolger, wenn Präsident Temer abtreten müsste. Eine Anklage kann erst nach Abschluss der Ermittlungen erhoben werden./jg/DP/tos

AXC0331 2016-12-01/23:45