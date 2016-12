Karlsruhe (ots) - Inklusion, die Einbeziehung in die Gesellschaft, ist heute das Ziel. Das neue Bundesteilhabegesetz der Großen Koalition trägt dem Rechnung. Es ermöglicht Behinderten in wichtigen Bereichen mehr Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten. Etwa in der Frage, ob sie im Heim oder der eigenen Wohnung leben. Sie werden künftig effektiver beraten, in ihrer Ausbildung besser gefördert, können mehr Geld ansparen, ihre Ehepartner werden nicht mehr für ihre speziellen Bedürfnisse zur Kasse gebeten.



