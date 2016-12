Nach vollendeter Mission als Display Executive nun Leiter des EMEA-Geschäfts

Leyard, ein weltweiter Marktführer für Visualisierungsprodukte, hat heute mitgeteilt, dass Marco Bruines jetzt die Position des CEO bei Leyard Europe im Rahmen des internationalen Geschäfts von Leyard übernommen hat.

Bruines war bisher Präsident von BarcoLeyard, dem Joint-Venture zwischen Leyard und Barco in China, und hatte Führungspositionen in Europa bei Barco, Inter Visual Systems und zuletzt bei SIGHT, einem Systemintegrator in den Benelux-Staaten mit Fokus auf Rundfunk und Firmenkunden, als Geschäftsführer (Managing Director) inne.

"Wir freuen uns, dass Marco nun seine umfassende Kundenkenntnis in unserem EMEA-Geschäft zur Geltung bringen kann", sagte Zach Zhang, Chairman von Leyard International. "In seiner Funktion wird Marco den Verkauf, das Marketing, den Support und den Betrieb in der Region leiten, wo seine Erfahrungen sich über Segmente wie Sport und digitale Medien (im nicht-privaten Bereich) bis hin zum Rundfunk, Firmenkunden und Anwendungen in Steuerzentralen erstrecken."

Marco Bruines fügt hinzu: "In den vorangegangenen Jahren meiner Tätigkeit bei Leyard bin ich immer von der professionellen Organisation und den starken Kundenbeziehungen beeindruckt gewesen. Darüber hinaus können wir dank des breiten und hochwertigen Leyard- und Planar- Produktportfolios unübertreffliche Lösungen für unsere wachsenden Märkte anbieten."

Diese Ankündigung folgte den Schlagzeilen der jüngeren Vergangenheit wie Leyards Pläne zur Eröffnung eines neuen Werks in Prešov, Slowakei in der Europäischen Union und zahlreiche erfolgreiche Leyard-Installationen in ganz Europa, einschließlich einer beeindruckenden Installation im europäischen Hauptsitz der UN, in den Fernsehstudios der RTL Group und Projekte für Gucci und BMW.

Leyard, der Name des Marktführers für die LED-Videowände mit dichtem Pixelabstand von FutureSource Consulting, liefert eine breite Palette an LED-Videowandlösungen mit feinen Pixelrastern, so etwa die kürzlich auf den Markt gebrachten und preisgekrönten Serien Leyard® TWA Leyard® TVH und das Leyard® DirectLight™ LED-Videowandsystem. Zum Angebot des Unternehmens zählen auch die preisgekrönten LCD-Displays, wie zum Beispiel das Clarity® Matrix® LCD-Videowandsystem, die 4K LCD-Displays, wie zum Beispiel die Serien Planar® UltraRes™ und Planar® EP sowie interaktive Touch-Bildschirme.

Über Leyard

Leyard Optoelectronic Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Konstruktionsdesign, Herstellung, Vertrieb und Service von digitalen Anzeigen, Videowänden und Visualisierungsprodukten. Leyard hat im Segment für LED-Lösungen mit feinem Pixelraster wesentliche Marktanteile gewonnen und bietet Displays für Innen- und Außenbereiche, feste und kreative Displays sowie Lichtsysteme für urbane Umgebungen an. Leyard installiert Spitzenlösungen auf der ganzen Welt, darunter Anwendungen in Bereichen wie Rundfunk, Sportarenen, Stadien, Werbenetzwerke, digitale Einzelhandelsschilder, Steuerzentralen, Ausstellungen, Großveranstaltungen und digitale kulturelle Erfahrungen. Leyard wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Peking (China). Das Unternehmen wird an der Börse von Shenzhen unter dem Kürzel 300296 geführt. Das Magazin Forbes zählte Leyard im Jahr 2013 zu den 100 börsennotierten Unternehmen Chinas mit dem größten Potenzial. Leyard übernahm Planar Systems im Jahr 2015. Weitere Informationen finden Sie unter www.leyard.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

