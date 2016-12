Köln (ots) - Knapp 800.000 1LIVE-Hörerinnen und -Hörer haben abgestimmt und voteten online für ihren Lieblings-Künstler bei Deutschlands größtem Radio-Award. In insgesamt acht Kategorien wurde die begehrte Krone in der Bochumer Jahrhunderthalle verliehen. Als "Bester Künstler" konnte Clueso bereits seine ingsesamt sechste Krone mit nach Hause nehmen. Auch Julien Bam und K.I.Z. sind Wiederholungssieger: K.I.Z. räumte den Preis zum zweiten Mal in Folge als "Bester Live-Act" ab, für Julien Bam gab es die zweite Krone in der Kategorie "Bestes Video", dieses Mal überzeugte er seine Fans mit "Mein Disstrack - Roast Yourself Challenge". "Beste Band" sind die 257ers, "Bester Hip-Hop-Act" Bonez MC & Ralf Camora, die "Beste Single" lieferte Max Giesinger mit dem Titel "80 Millionen". Auch in diesem Jahr vergab die 1LIVE-Redaktion zwei Kronen: Die Comedy-Krone ging an Luke Mockridge und Jürgen Domian wurde für seinen Night-Talk mit dem Sonderpreis geehrt.



Krone-Preisträger Klaas Heufer-Umlauf moderierte die Show vor rund 1.400 Gästen. Zu den musikalischen Höhepunkten zählten die Live-Auftritte der Beginner und der 257ers, die erstmals mit der WDR Big Band gemeinsam auf der Bühne standen. Philipp Poisel und Milky Chance zeigten einmal mehr, was sie musikalisch drauf haben - Milky Chance performte "Cocoon" in einer TV-Weltpremiere.



Standing Ovations gab es für Jürgen Domian. Er bekam den Sonderpreis und bedankte sich bei seinen Chefs, weil er von ihnen nie eine respektive Ansage bekommen habe. "Das war ein tolles, großartiges Arbeiten", so Domian. Für die loyale und sehr engagierte Arbeit dankte er seinem Team und teilte den Preis mit ihm.



Zur 17. Verleihung der 1LIVE Krone kamen neben den ausgezeichneten Künstlern weitere zahlreiche prominente Gäste wie Lena Meyer-Landruth, Johannes Oerding, Bullshit TV, Marco Schreyl und Silbermond.



WDR-Intendant Tom Buhrow war ebenfalls vor Ort.



Die 1LIVE Krone ist Deutschlands größter Radio-Award und wird seit dem Jahr 2000 verliehen.



1LIVE KRONE 2016 - Die Gewinner Bester Künstler: Clueso Beste Band: 257ers Bester Live-Act: K.I.Z. Beste Single: Max Giesinger - "80 Millionen" Bester Hip-Hop-Act: Bonez MC & Ralf Camora Video-Krone: Julien Bam Comedy-Krone: Luke Mockridge Sonderpreis: Jürgen Domian



