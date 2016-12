London (ots/PRNewswire) -



Die besten Unternehmen des Vereinigten Königreichs wurden gestern Abend bei einem exklusiven Event an der Londoner Aktienbörse im Hinblick auf die von RSM gesponserten European Business Awards geehrt.



Die 55 Unternehmen wurden im Rahmen der größten geschäftlichen Wettbewerbsveranstaltung Europas von einer unabhängigen Jury, zu der leitende Geschäftsführer und führende Akademiker gehören, zu Landesmeistern gewählt und werden nun in der nächsten Runde das Vereinigte Königreich repräsentieren.



Bei der Veranstaltung, der ersten in einer Reihe europaweiter Events, hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, mit führenden Unternehmen in ihrem Bereich zu sprechen und Vorträge von Gastrednern zu hören, zum Beispiel von Umerah Akram, Direktor von ELITE UK, dem Programm der London Stock Exchange Group zur Förderung von Geschäftssupport und -kapital, und von Julie Deane, Gewinnerin des Vorjahres und CEO der Cambridge Satchel Company.



Hauptsponsor RSM, das weltweit sechstgrößte Netzwerk von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Consulting-Gesellschaften, unterstützt die European Business Awards seit der ersten Auflage.



Jean Stephens, CEO von RSM, sagte: "Die Landesmeister sind hervorragende Unternehmensleiter, die geschäftliche Ausdauer und gewerbliche Spitzenleistungen unter Beweis stellen. Diese Unternehmen werden wegweisend sein und zum Wachstum und Wohlstand in ganz Europa und darüber hinaus beitragen. Ich möchte Ihnen allen gratulieren und viel Glück in den kommenden Runden wünschen."



Umerah Akram, Direktor von ELITE UK, sagte: "Ambitionierte Unternehmen mit starkem Wachstum sind für die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs lebensnotwendig. Daher fühlen wir uns geehrt, die European Business Awards zu unterstützen. Sicherzustellen, dass dynamische, schnell wachsende Unternehmen die nötige Unterstützung und Finanzierung zur Verfügung haben, ist für die langfristige Stabilität der Wirtschaftssysteme, in denen sie operieren, grundlegend. Wir sind fest entschlossen, eine zentrale Rolle einzunehmen, um britische und internationale Unternehmen und Unternehmer zu unterstützen, damit sie ihr wahres Potenzial erreichen.



Für die nächste Runde müssen die Landesmeister ein Präsentationsvideo drehen, das ihre einzigartige Geschichte erzählt und ihren Geschäftserfolg wiedergibt. Die Gewinner der Kategorien und der Gewinner der öffentlichen Stimmenabgabe werden bei der abschließenden Gala im Frühling 2017 bekannt gegeben.



Die European Business Awards wurden ins Leben gerufen, um die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa zu fördern. Dieses Jahr haben sich mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern angemeldet.



Informationen zu den European Business Awards:



Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa fördern.



Wohlstand, Sozial- und Gesundheitssysteme hängen für alle Bürger Europas von Unternehmen ab, die eine stärkere, innovativere, erfolgreiche, internationale und ethische Unternehmenswelt schaffen und damit den Herzschlag einer zunehmend globalisierten Wirtschaft bilden.



Die European Business Awards dienen der europäischen Geschäftswelt auf dreierlei Art und Weise:



- Sie feiern und unterstützen den Erfolg von Einzelpersonen und Organisationen



- Sie bieten und fördern Beispiele für hervorragende Leistungen, an denen sich andere Unternehmen orientieren können



- Sie engagieren die europäische Geschäftswelt in Debatten zu wichtigen Fragen



Die European Business Awards werden nun im 10. Jahr veranstaltet. Dieses Jahr haben sich mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern angemeldet. Im letzten Jahr gab die europäische Öffentlichkeit mehr als 227.000 Stimmen ab. Sponsoren und Partner der Preisverleihung sind u.a. RSM, ELITE und PR Newswire.



Informationen zu RSM



RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Consulting-Gesellschaften, das mit 760 Niederlassungen und über 38.000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern international vertreten ist. Der Honorarumsatz des Netzwerks beträgt 4,64 Mrd. USD.



RSM ist Hauptsponsor und Unternehmenspartner der European Business Awards, die gewerbliche Spitzenleistungen und die Anerkennung unternehmerischer Brillanz fördern.



RSM ist zudem ein Mitglied des Forum of Firms, dessen Ziel in der Förderung von gleichbleibend hohen Qualitätsstandards bei Finanz- und Prüfverfahren weltweit besteht.



RSM ist die Dachmarke eines Netzwerks von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, die eigenständig geführt werden. RSM International Limited bietet selbst keine Buchhaltungs- und Beratungsdienstleistungen an. Die Mitgliedsunternehmen verfolgen eine gemeinsame Vision, um professionelle und qualitativ hochwertige Dienstleistungen sowohl in ihren Heimatmärkten als auch für den Bedarf ihrer internationalen Kunden anzubieten. http://www.rsm.global



Informationen zu ELITE:



ELITE ist ein Programm mit vollständigem Service, der dazu dient, bewährte Methoden miteinander zu teilen und mehr Wachstumschancen für schnell wachsende Unternehmen zu schaffen, mit einem Schwerpunkt darauf, die Kapitalmärkte zu verstehen. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf exklusiver Schulung und einem Beratungsmodell basiert, unterstützt vom Zugang zur Business- und Finanz-Community. Das Programmziel ist die Vorbereitung der Unternehmen auf ihre nächste Wachstums- und Investitionsphase.



Pressekontakt: über das Programm, die Unternehmen und die vollständige Liste von Partnern erhalten Sie hier: http://www.elite-growth.com Informationen zu PR Newswire: PR Newswire ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen für PR und Unternehmenskommunikation, die es Kunden ermöglichen, Nachrichten und komplexe Inhalte zu verteilen. Wir verteilen die Inhalte unserer Kunden in Echtzeit über traditionelle, digitale und soziale Medienkanäle, und dies mit kompletten, brauchbaren Berichten und Überwachung. Durch die Kombination des weltgrößten Multi-Kanal-Netzwerks zur Verbreitung und Optimierung von multikulturellen Inhalten mit umfassenden Werkzeugen und Plattformen für den Arbeitsablauf bietet PR Newswire Unternehmen aus aller Welt an sämtlichen Standorten die Möglichkeit, Chancen gezielt zu ergreifen. PR Newswire dient Zehntausenden Kunden aus Niederlassungen in Europa, Nahost, Afrika sowie Nord-, Mittel- und Südamerika und dem Asien-Pazifik-Raum. Weitere Informationen zu PR Newswire erhalten Sie unter http://www.prnewswire.co.uk