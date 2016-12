Mit der Auszeichnung wird die entscheidende Rolle von CROs (Auftragsforschungsunternehmen) bei der Arzneimittelentwicklung gewürdigt

QuintilesIMS ist bei den Scrip Awards 2016 zum Besten Komplettdienstleister-Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) ernannt worden. Dies ist das sechste Mal in den letzten acht Jahren, dass das Unternehmen mit der CRO-Auszeichnung gewürdigt wurde.

"Es freut uns, dass wir diese Auszeichnung in diesem Jahr erneut erhalten haben", sagte Cynthia Verst, Leiterin des Klinikbetriebs bei QuintilesIMS. "Die Scrip Awards zählen zu den begehrtesten Auszeichnungen der Biopharmabranche, und wir sind hocherfreut, dass uns diese Ehre zuteil wird. Dass wir für diese Anerkennung ausgewählt wurden, bestärkt den Einfluss, den wir in der Biopharmabranche haben, sowie die bedeutende Rolle, die wir bei der Schaffung von Lösungen spielen, mit denen unsere Kunden die Gesundheitspflege (Healthcare) voranbringen können."

Mit der Auszeichnung "Bestes Komplettdienstleister-Auftragsforschungsinstitut" wird die entscheidende Rolle gewürdigt, die CROs bei der Arzneimittelentwicklung spielen. Ausschlaggebend bei der Beurteilung ist die komplette Bandbreite von Services, die CRO-Firmen bieten. Zu diesen Kriterien und Services zählen die Qualität der Beziehungen, die die Firmen mit ihren Kunden aufgebaut haben, sowie die innovativen Ansätze, die sie für Datenmanagement und Strategien zur Patientenrekrutierung nutzen.

QuintilesIMS bringt die Möglichkeit mit ein, auf große Mengen komplexer Gesundheitsdaten zuzugreifen, in Verbindung mit durchdachten Analysen sowie erstklassiger Expertise in Wissenschaft und therapeutischen Fachgebieten. Bei der gemeinsamen Arbeit mit den Kunden liegt der Fokus von QuintilesIMS auf der Transformation der klinischen Entwicklung durch die Verbindung von Gesundheitsdaten, neuen Technologien, modernen Methoden und wissenschaftlicher Expertise Kapazitäten, die dazu beigetragen haben, dass sich das Unternehmen in einem stark wettbewerbsorientierten Gebiet in diesem Jahr erneut abheben konnte.

Eine unabhängige Jury aus 15 Fachleuten aus der Biowissenschaft beurteilt die Nominierungen. Damit sind die Scrip Awards eine bedeutende Anerkennung für Exzellenz in der Biopharmabranche.

"Unsere Sachverständigen waren der Ansicht, dass QuintilesIMS ein angemessener Gewinner der diesjährigen Auszeichnung für das beste Auftragsforschungsinstitut war bei den Scrip Awards eine der Kategorien mit der meisten Konkurrenz", sagte Mike Ward, internationaler Leiter für Inhalte für das Portfolio von Informa Pharma Insights. "Trotz reichlich Konkurrenz ist QuintilesIMS weiterhin tonangebend."

Die zwölfte jährlich stattfindende Preisverleihungszeremonie fand in London, Großbritannien, statt. Führungskräfte der Biopharmabranche aus aller Welt nahmen daran teil.

Über QuintilesIMS

QuintilesIMS (NYSE:Q) ist ein führender integrierter Anbieter informations- und technologiegestützter Services im Gesundheitswesen weltweit und setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer klinischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse zu unterstützen. QuintilesIMS entstand durch die Fusion von Quintiles und IMS Health. Die etwa 50.000 Mitarbeiter des Unternehmens führen Geschäftstätigkeiten in mehr als 100 Ländern durch. Unternehmen, die durch Behandlungsinnovationen, Gesundheitsversorgung und Zugänglichkeit die praktische Situation für die Patienten verbessern und für besseres Outsourcing klinischer Studien sorgen möchten, können sich die Vielfalt gesundheitsbezogener Informationen, Technologien und Servicelösungen von QuintilesIMS zu Nutze machen, um neue Einblicke und Methoden zu schaffen. QuintilesIMS bietet klinische wie kommerzielle Lösungen an und liefert seinen Kunden so eine einmalige Gelegenheit, das vollständige Potential von Innovationen und modernen Errungenschaften im Gesundheitswesen zu realisieren.

Als international führendes Unternehmen für den Schutz der Privatsphäre der Patienten nutzt QuintilesIMS Gesundheitsdaten, um entscheidende empirische Erkenntnisse zu Erkrankungen und Behandlungsformen zu liefern. Über eine große Vielfalt von Technologien und Schutzvorkehrungen zur Verbesserung der Privatsphäre schützt QuintilesIMS die individuelle Privatsphäre und verwaltet gleichzeitig Informationen, um Fortschritte für das Gesundheitswesen zu realisieren. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse und Handlungskompetenzen können Biotechnologie-, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen, forschende Mediziner, Behörden, Kostenträger und andere Interessenvertreter bei der Entwicklung und Genehmigung neuer Therapieformen ungedeckten Bedarf für Behandlungen ermitteln und ein Verständnis für Sicherheit, Effektivität und Qualität von Pharmaprodukten bei der Verbesserung der Gesamtergebnisse für die Gesundheit gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.quintilesims.com.

Klicken Sie hier, um mobile Benachrichtigungen von QuintilesIMS zu abonnieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161201006573/de/

Contacts:

QuintilesIMS

Medienarbeit:

Phil Bridges, 1-919-998-1653

Mobil: +1-919-457-6347

phil.bridges@quintilesims.com

oder

Tor Constantino, 1-484-567-6732

Mobil: +1-240-672-2953

tor.constantino@quintilesims.com

oder

Anlegerpflege (Investor Relations) -QuintilesIMS:

Thomas Kinsley, +1-203-448-4691

thomas.kinsley@quintilesims.com

oder

Andrew Markwick, +1-973-257-7144

andrew.markwick@quintilesims.com