In diesem Jahr waren es die Stars der Branche für vertrauensbasierte Technologien und andere aufstrebende Talente, die auf der Bühne des Palais des Festivals bei der ersten Auflage von TRUSTECH in Cannes geehrt wurden.

Angeführt von den beiden Journalistinnen Laura Shin (Forbes) und Jemima Kelly (Reuters) betraten die größten Namen der Branche die Bühne: Adrian Ludwig, Director of Engineering, Lead Engineer Android Security bei GOOGLE JB Straubel, Mitbegründer und CTO von TESLA MOTORS Osama Bedier, Gründer ud CEO von POYNT Nicolas Arpagian, Strategy and Public Affairs Director von ORANGE CYBERDEFENSE Kevin Slavin, Gründer und Director des Geschäftsbereichs "Playful Systems" von MIT MEDIA LAB June Yee Felix, President Europe von VERIFONE Didier Serodon, Chairman von EUROSMART Jason Lane, Executive Vice President Market Development Europe von MASTERCARD Damien Perillat, General Manager France von PAYPAL und Eric Tak, Global Head ING Payment Centre von ING.

"Was für eine Wendung! Dies war die allgemeine Auffassung auf der Trustech, dem größten internationalen Event für vertrauensbasierte Technologien für Zahlungsverkehr und Identifizierung. Cannes und sein Palais des Festivals haben sicher ihre Wirkung auf die Besucher nicht verfehlt. 15.000 Besucher, 350 Aussteller und Sponsoren (davon 130 neu) und 250 Redner versammelten sich im Rahmen des 3-tägigen Events viele unter ihnen von außerhalb Frankreichs sowie 43 Startups und FinTech-Unternehmen. Diese neue Umgebung ist ideal für Networking-Aktivitäten. Unsere langjährigen Partner waren äußerst erfreut, uns bei diesem neuen Abenteuer begleiten zu können", so Claire de Longeaux, Director of TRUSTECH.

SESAMES Awards mit Fokus auf Innovation

TRUSTECH bietet eine außergewöhnliche Ausstellungsbühne für Innovationen - wie jedes Jahr ehren die SESAMES Awards die neuesten Innovationen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Identifizierung und digitale Sicherheit.

Die Jury setzt sich aus 18 internationalen Experten zusammen. Die Auswahl basiert auf drei wesentlichen Kriterien: innovative Merkmale des eingereichten Produkts/der eingereichten Serviceleistung, Markteignung und überzeugende Präsentation.

Die Namen der 6 Gewinner der 2016 SESAMES Awards:

Der Preis für die beste RETAIL-Lösung geht an:

die digitale Lösung für humanitäre Lebensmittelhilfe von FAMOCO

Der Preis für die beste E-TRANSAKTIONS-Lösung geht an:

VirtyCrypt Elements Remote Key Loading Service von VirtuCrypt

Der Preis für die beste IoT-Anwendung (Internet der Dinge) geht an:

IoTize von Keolabs

Der Preis für die beste E-GOVERNMENT-Lösung geht an:

Happy Flow Smart Cities von Vision Box

Der Preis für die beste CYBERSECURITY-Lösung geht an:

BioSSL von BioSSL ltd

Der Preis für die beste IoT-Anwendung geht an:

IoTize von Keolabs

Weitere Informationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.trustech-event.com

Über TRUSTECH (Incorporating Cartes)Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal vor über dreißig Jahren unter dem Namen "Cartes Secure Connexions" ausgerichtet, um die neuartige Technologie der Smartcards zu fördern. Nun wurde diese in "TRUSTECH (Incorporating CARTES)" umbenannt. Dies stellt eine bessere Berücksichtigung der Industrie- und Veranstaltungsentwicklung sowie ihres Schwerpunkts auf vertrauensbasierten Technologien dar.

Über COMEXPOSIUMDie COMEXPOSIUM Group, einer der weltweit führenden Event-Veranstalter, ist an mehr als 170 B2C- und B2B-Events aus 11 unterschiedlichen Sektoren beteiligt, darunter Nahrungsmittel, Agrarwirtschaft, Mode, Sicherheit, digitale Systeme, Bauwesen, Hightech, Optik und Verkehrswirtschaft. Comexposium empfängt mehr als 3 Millionen Besucher und 45.000 Aussteller in 26 Ländern rund um den Globus. Comexposium ist in mehr als 30 globalen Wirtschaftswachstumszonen tätig. Hierzu zählen Algerien, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Monaco, Niederlande, Neuseeland, Philippinen, Katar, Russland, Singapur, Spanien, Thailand, Türkei, VAE, Großbritannien und die USA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161201006574/de/

Contacts:

TRUSTECH

Ansprechpartner für Medienvertreter: Vianova Agency

Sandra Codognotto: 01 53 32 28 58

codognotto@vianova-rp.com

oder

Lisa Dubreuil: 01 53 32 28 37

corporate@vianova-rp.com