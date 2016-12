=== *** 07:45 CH/BIP 3Q *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-1,5% gg Vj *** 11:30 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahres-PK, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +161.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,9% zuvor: 4,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,39% gg Vm 14:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC), Washington 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Tarullo (stimmberechtigt im FOMC) auf einer Konferenz des Office of Financial Research, Washington *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November - EU/Ratingüberprüfungen für Polen und Irland (S&P) ===

