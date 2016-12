Wechsel im Verwaltungsratspräsidium der Zug Estates Holding

Beat Schwab wird der Generalversammlung der Zug Estates Holding als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Er folgt auf Hannes Wüest, der altershalber aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird.

Mit dem Erreichen der statutarischen Alterslimite beendet Hannes Wüest an der kommenden Generalversammlung seine Tätigkeit im Verwaltungsrat der Zug Estates Als künftiger Verwaltungsratspräsident wird der Generalversammlung Beat Schwab vorgeschlagen. Beat Schwab ist seit 2014 als Verwaltungsrat der Gruppe tätig, seit 2016 ist er Mitglied des Strategie- und Investitionsausschusses.

Der 50-jährige Beat Schwab ist ein ausgewiesener Immobilienfachmann - er war von 2006 bis 2012 CEO der Immobilien-Dienstleisterin Wincasa und führt seit 2012 und noch bis im Frühjahr 2017 das Real Estate Investment Management Schweiz der Credit Suisse. Er hat an der Universität Bern als Dr. rer. pol. promoviert und anschliessend ein MBA an der Columbia University erworben.

Downloads: Pressefotos Beat Schwab: http://www.zugestates.ch/de/home/main/medien/ downloads/pressefotos-verwaltungsrat

Wichtige Daten: 10.03.2017 Publikation Geschäftsbericht 2016 11.04.2017 Generalversammlung 01.09.2017 Publikation Halbjahresbericht 2017

Weitere Auskünfte: Tobias Achermann, CEO, tobias.achermann@zugestates.ch, T +41 41 729 10 10 Gabriela Theus, CFO, gabriela.theus@zugestates.ch, T +41 41 729 10 10

Über Zug Estates: Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Der grösste Teil des Immobilienportfolios befindet sich in zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz und ist nach Nutzungsarten breit diversifiziert. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2016 CHF 1.2 Mrd.

Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).

Zug Estates Holding AG Industriestrasse 12 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 10 10 E-Mail: ir@zugestates.ch Internet: www.zugestates.ch

ISIN: CH0148052126, CH0148052118 Valorennummer: A1J0M6

Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

