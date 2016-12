In den ersten neun Monaten hat Biofrontera gemäß SMC-Research nur ein moderates Umsatzwachstum erzielt. Das Management sehe aber gute Chancen, mit einem starken Schlussquartal die Prognosen noch zu erreichen. Für das nächste Jahr erwarten die Analysten eine hohe Wachstumsdynamik und stufen die Aktie als Kauf mit erhöhtem Kursziel ein.

Im dritten Quartal ebenso wie in den ersten neun Monaten 2016 sei das Umsatzwachstum von Biofrontera noch verhalten gewesen. Doch das dürfte sich aus Sicht von SMC-Research in naher Zukunft ändern. Das Management habe ein starkes Schlussquartal in Aussicht gestellt, der neu erschlossene US-Markt dürfte dabei einen ersten Beitrag leisten.

Für das nächste Jahr erwarten die Analysten eine Vervielfachung der Erlöse in Übersee. Aber auch in Europa sollte das Geschäft laut SMC-Research weiter an Dynamik gewinnen, die anstehende Erweiterung der Zulassung um die Behandlung des Basalzellkarzinoms eröffne neue Vertriebschancen.

Aktuell müsse das Unternehmen die Expansion noch vorfinanzieren, insbesondere der Vertriebsaufbau in den USA sei kostspielig, schaffe aber auch ein hohes Wertpotenzial. Das Unternehmen habe zuletzt 20 Mio. Euro einwerben können, größtenteils in Form von Eigenkapital, und habe damit den Rücken frei, um das US-Team weiter auszubauen.

Das Researchhaus sieht Biofrontera auf einem guten Weg, das Potenzial, das Ameluz biete, zu heben. Aus einer aktuellen Überarbeitung der Prognosen zu den Erlösen, den Kosten und der Finanzierung resultiere ein neues Kursziel von 4,10 Euro (bislang 3,75 Euro), das Urteil laute unverändert "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-02-SMC-Update-Biofrontera_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.