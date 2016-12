Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rocket Internet von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Startup-Entwicklers habe sich seit der Aufnahme der Beobachtung im April vergleichsweise schlecht entwickelt, was an Problemen bei bestimmten Tochtergesellschaften gelegen habe, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Freitag. Neue Investments böten aber mittelfristig Aufwärtspotenzial, was der Markt so noch nicht eingepreist habe. Kohnke ist insbesondere zuversichtlich für die Lebensmittel-Lieferdienste HelloFresh und Delivery Hero./das/zb

ISIN: DE000A12UKK6