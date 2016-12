Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SLM Solutions nach einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten den Eindruck hinterlassen, dass wichtige Kunden zurück am Verhandlungstisch seien, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Freitag. Für das laufende Jahr dürfte es jedoch zu spät sein, mögliche Aufträge noch in Umsätze umzumünzen. Im Geschäftsjahr 2017 gehe es dann um die Rückeroberung von Marktanteilen./das/zb

