Die Commerzbank hat die Einstufung für die Allianz nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe klargemacht, dass er in Sachen Digitalisierung an der Spitze der Branche marschieren wolle, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Freitag. Damit dürfte die Allianz Marktanteile gewinnen./das/ajx

AFA0039 2016-12-02/12:04

ISIN: DE0008404005