DGAP-Media / 2016-12-02 / 11:57 *Düsseldorf/Frankfurt.* Nicht nur beim Bewerbungsprozess muss über das Gehalt verhandelt [1] werden, gute Zeitpunkte für eine Gehaltsverhandlung sind auch Beurteilungs- sowie Mitarbeitergespräche. Folgende Tipps helfen Kandidaten bei der Gehaltsverhandlung: *Was zeichnet Sie persönlich aus?* Machen Sie sich Gedanken über Ihre persönlichen und fachlichen Stärken sowie über berufliche Erfolge. Welchen Mehrwert haben Sie in der jetzigen Position für das Unternehmen erzielt? Belegen Sie Erfolge mit konkreten Zahlen aus Projekten und Beispielen, um Ihre Vorgesetzten zu überzeugen. *Wie ist die aktuelle Lage des Unternehmens?* Es ist wichtig, die finanzielle und wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu kennen. Wurden für das vergangene Jahr Gewinne verkündet, liegt sicher ein guter Zeitpunkt für eine Gehaltserhöhung vor. Wenn das finanzielle Ergebnis allerdings unter den Unternehmenszielen lag und in den letzten Monaten Mitarbeiter entlassen wurden, sollten Sie vorab Ihre Gehaltsverhandlung überdenken und ggf. nicht monetäre Aspekte ansprechen. Zeigen Sie Ihren Gesprächspartnern aber auf jeden Fall, dass Sie sich mit der Situation des Unternehmens auseinandersetzen. *Vergleichen Sie Ihr Gehalt und Ihre Position* Finden Sie heraus, wie hoch die Gehälter in ähnlichen Positionen, innerhalb Ihrer Branche oder allgemein im Markt kalkuliert sind. Auf diese Weise können Sie ein Gefühl dafür entwickeln, wo Sie mit Ihrem Gehaltswunsch stehen und wie erfolgreich oder realistisch Ihre Verhandlung sein könnte. Nennen Sie klare Zahlen und überlegen Sie sich vorher, was Ihre Untergrenze bei der Gehaltsverhandlung ist. *Auch Zusatzleistungen in Betracht ziehen* Neben dem Fixgehalt könnten Sie auch von anderen Vorteilen wie z. B. einem Firmenauto, Weiterbildungsmaßnahmen, der Übernahme der Krankenversicherung, einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio und weiteren Zusatzleistungen profitieren. Robert Walters [2] *ist als eine der führenden internationalen Personalberatungen spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland besetzen wir für die Bereiche Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal und Sales & Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 26 Ländern vertreten.* - Ende - Kontakt Frau Atena Rabou-Degenkolbe - Presse & Marketing T: +49 211 30180 008 E: atena.rabou-degenkolbe@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2016-12-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 526301 2016-12-02 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=11269d59731be17d903210859965d6c7&application_id=526301&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0a985f7508c912b33b285b380afef4d3&application_id=526301&site_id=vwd&application_name=news

