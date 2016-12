Die Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Während einer von der Schweizer Bank veranstalteten Konferenz in Palm Beach habe der Flugzeugbauer seinen vorsichtigen Optimismus über die künftige Ergebnisentwicklung ebenso wie seine Zuversicht über seine starke Geschäftsposition bekräftigt, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer Studie vom Freitag. Die Dividendenpolitik werde diese fortlaufenden Verbesserungen in der Barmittelgenerierung widerspiegeln./ck/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0044 2016-12-02/12:33

ISIN: NL0000235190