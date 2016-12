Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS mit Blick auf das neue Jahr von 15,00 auf 15,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schweizer Bank sei unter den Finanzinstituten Europas mit am meisten auf die USA ausgerichtet, denn sie generiere etwa ein Drittel der Erträge in den Vereinigten Staaten, schrieb Analyst Jon Peace in einer Studie zu europäischen Großbanken vom Freitag. Es gebe aber noch zahlreiche gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten und nach der Wahl des Republikaners Trump zum US-Präsidenten sei allgemein schon viel eingepreist worden./ck/zb

ISIN: CH0244767585