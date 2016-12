Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta021/02.12.2016/13:30) - Sastre Holding SA wird freiwilliges

Übernahmeangebot an die Aktionäre der Schlumberger Aktiengesellschaft

stellen



Zürich - Sastre Holding SA wird ein freiwilliges Übernahmeangebot an die

Aktionäre der Schlumberger Aktiengesellschaft stellen.

Sastre Holding AG verfügt über 1.278.173 Stück Stammaktien und 554.794 Stück

Vorzugsaktien an der Schlumberger Aktiengesellschaft, das sind 87,09% des

Grundkapitals. Sastre Holding AG gibt hiermit bekannt, ein freiwilliges

Übernahmeangebot gemäß §§ 4 ff ÜbG an sämtliche Aktionäre der

Schlumberger Aktiengesellschaft stellen zu wollen. Der Angebotspreis wird

voraussichtlich EUR 26,000 je Stammaktie (ISIN AT0000779061) und EUR 18,500 je

Vorzugsaktie (ISIN AT0000779079) betragen.

Sastre Holding SA wird im nächsten Schritt nunmehr innerhalb von 10 Börsetagen

der Übernahmekommission ein entsprechendes Angebot anzeigen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot von Aktien noch eine Einladung dar,

Aktien an der Schlumberger Aktiengesellschaft in einer Rechtsordnung oder von

einer Rechtsordnung aus anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebotes

oder einer solchen Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines

Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist.



Aussender: Sastre Holding SA, Binzmühlestrasse 80, CH-8050 Zürich

Ansprechpartner: Herr Eric Turner

Tel.: +41 (0) 76 301 0050

E-Mail: Eric.Turner@sastresa.com

ISIN: AT0000779061 und AT0000779079

Börse: Amtlicher Handel in Wien



Sastre Holding SA will make voluntary takeover bid to the shareholders of

Schlumberger Aktiengesellschaft



Zurich - Sastre Holding SA will make a voluntary takeover bid to the

shareholders of Schlumberger Aktiengesellschaft.

Sastre Holding AG currently owns 1,278,173 ordinary shares and 554,794

preference shares in Schlumberger Aktiengesellschaft, this is 87.09% of the

share capital. Sastre Holding AG herewith announces that it will make a

voluntary takeover bid pursuant to paragraph 4 of the Austrian Takeover Act to

all shareholders of Schlumberger Aktiengesellschaft. The offer price is expected

to be EUR 26,000 per ordinary share (ISIN AT0000779061) and EUR 18,500 per

preference share (ISIN AT0000779079).

As a next step, Sastre Holding SA will submit a voluntary takeover offer to the

Austrian Takeover Commission within ten market days.

This document is neither an offer of shares nor an invitation to offer shares in

Schlumberger Aktiengesellschaft in a jurisdiction or from a jurisdiction, in

which the submission of such an offer or the invitation to submit an offer or in

which the submission of an offer by or to a certain person is prohibited.



Sender: Sastre Holding SA, Binzmühlestrasse 80, CH-8050 Zurich

Contact Person: Mr Eric Turner

Tel.: +41 (0) 76 301 0050

E-Mail: Eric.Turner@sastresa.com

ISIN: AT0000779061 and AT0000779079

Stock Exchange: Official Market in Vienna



(Ende)



Aussender: Schlumberger Aktiengesellschaft

Adresse: Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Wolfgang Spiller

Tel.: +43-1-368 22 59-215

E-Mail: wolfgang.spiller@schlumberger.at

Website: gruppe.schlumberger.at



ISIN(s): AT0000779061 (Aktie), AT0000779079 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



