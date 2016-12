Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Deutschen Bank mit Blick auf das neue Jahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach einer schwierigen ersten Jahreshälfte sei es seit der Wahl des Republikaners Trump zum US-Präsidentender zu deutlichen Kurserholungen in den Aktien europäischer Großbanken gekommen, schrieb Analyst Jon Peace in einer Branchenstudie vom Freitag. Der Kurs der Deutschen Bank habe ähnlich wie der der US-Banken zugelegt, so dass die möglichen erwarteten Vorteile gesamtwirtschaftlicher und regulatorischer Verbesserungen im neuen Jahr mehr als eingepreist sein dürften. Zudem bleibe er mit seinen Gewinnprognosen wegen ausstehender Rechtsstreitigkeiten und Wertminderungen unter dem Konsens./ck/das

AFA0057 2016-12-02/14:21

ISIN: DE0005140008