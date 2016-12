Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize vor einem Kapitalmarkttag am 7. Dezember auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der Einzelhandelskonzern sei nach wie vor stark in seinen Kernmärkten aufgestellt, schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Freitag. Die Fähigkeit des Unternehmens zu Selbsthilfemaßnahmen dürfte das Ergebniswachstum antreiben. Auf kurze Sicht sehe er jedoch Risiken für abwärts gerichtete Ergebnisüberarbeitungen./ck/das

