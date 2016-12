Paris (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) mit "neutral" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen.Für den Bereich Paket/Express sehe er im Allgemeinen für 2017 etwas strukturelles Wachstum, schrieb Analyst Robert Joynson in einer Studie zum europäischen Transportsektor vom Donnerstag. Der Bonner Logistikkonzern bietet seines Erachtens allerdings als einziger in diesem Bereich strukturelles Wachstum. Die Unternehmensziele für 2020 erschienen mit Blick auf die bereits starke Kursentwicklung der Aktie indes herausfordernd./ck/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (01.12.2016/ac/a/d)

