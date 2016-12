Interessante Entwicklungen am KMU-Anleihen-Markt in Kalenderwoche 48: Die Clinicall Germany GmbH begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe und plant damit den weiteren Wachstum in einem Zukunftsmarkt. Im Anleihen-Barometer der KFM wird die Mode-Anleihe von ETERNA weiterhin als "attraktives Investment" beurteilt, die EYEMAXX Real Estate AG kann einen millionenschweren Forward-Deal abschließen und die Stern Immobilien AG hebt die Prognosen für das Gesamtjahr an. Software-Produzent Schneider-Neureither & Partner kündigt den frühestmöglichen Rückkauf der Anleihe an und die Ekosem-Agrar GmbH veröffentlicht "solide" Zahlen im Geschäftsjahr 2016.

Bei der KTG Energie AG kann die Sanierung in Eigenverwaltung fortgesetzt werden. Zum Sachwalter wurde vom Amtsgericht Neruppin Rechtsanwalt Torsten Martini bestellt. Soweit sind die Beteiligten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...