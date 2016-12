NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 10,80 auf 10,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen in einer Studie vom Freitag an die Ergebnisse des dritten Quartals an. Er berücksichtigt nun zudem die neuen Ziele für das Gesamtjahr und für 2017. Für 2016 rechnet der Experte mit einer regulären Dividende von 0,35 Euro und einer Sonderausschüttung von 0,40 Euro je Anteil./ag/ajx

