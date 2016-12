Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta023/02.12.2016/15:05) - Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN:

DE 000A11QW68) hat den Kauf einer 1,0 MWp PV Dachanlage in Steinburg

(Burgenlandkreis/Sachsen-Anhalt) vollzogen. Der Solarpark wurde am 30. November

2016 an das Stromnetz angeschlossen. Die Photovoltaik-Anlage ist mit Modulen von

Canadian Solar und mit Wechselrichtern von Huawei ausgestattet. Sie profitiert

von einer Einspeisevergütung von EUR 110/MWh. Vertragspartner ist die E.ON

Energie Deutschland GmbH mit Sitz in München. E.ON und 7C Solarparken planen

künftig weitere Solar-Projekte in Deutschland zu entwickeln und ihre

Geschäftsbeziehungen zu intensivieren.



Die 7C Solarparken erhöht mit der Inbetriebnahme ihre installierte Leistung auf

96 MWp. Darin sind die angekündigten Projekte in Großfurra (4,1 MWp) und

Ludwigsfelde (1,3 MWp), die sich aktuell in der Bauphase befinden, noch nicht

enthalten.



7C Solarparken

Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Solarkraftwerksbetreiber. Ihr

Portfolio umfasst derzeit ca. 96 MWp. Die meisten ihrer PV-Anlagen befinden sich

in Deutschland. Die Aktien des Unternehmens werden im regulierten Markt der

Börse Frankfurt (General Standard) notiert.



(Ende)



Aussender: 7C Solarparken AG

Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Koen Boriau

Tel.: +49 921 230557-77

E-Mail: info@solarparken.com

Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie), DE000A14KRM4 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1480687500260



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 02, 2016 09:05 ET (14:05 GMT)