02.12.2016 17:15

Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2016

An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der InFin Innovative Finance AG, in Basel, wurden von den 3'406'250 vertretenen Inhaberaktien bei keinen Enthaltungen jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Neuwahl des Verwaltungsrats Als Verwaltungsräte wurden gewählt: - (neu) Herr Bas Lansdorp, M.Sc., Präsident des Verwaltungsrats - (neu) Frau Suzanne Flinkenflögel, M.A., Mitglied des Verwaltungsrats - (bisher) Herr Prof. Dr. phil. h.c. Moritz Hunzinger,

Delegierter des Verwaltungsrats / CEO 2. Neuwahl der Revisionsstelle Die Neuwahl der Revisionsstelle wird auf eine spätere Generalversammlung

verschoben. 3. Ordentliche Kapitalerhöhung

Es wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung um Fr. 95'777'500.00 unter folgenden Bedingungen beschlossen: a) Erhöhungsbetrag: CHF 95'777'500.00 b) Darauf zu leistende Einlagen: 100% c) Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20 d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine e) Ausgabebetrag: CHF 0.20 f) Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintragung in das Handelsregister g) Art der Einlagen: durch Sacheinlage von 47'300 Aktien der Mars One Ventures PLC von Herrn Bas Lansdorp im Wert von CHF 95'777'500.00, für 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20 h) Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden zugunsten der Sacheinleger aufgehoben. i) Die Genehmigung der Akquisition durch den Vorstand von Mars One Ventures

wird so bald wie möglich erfolgen. 4. Genehmigte Kapitalerhöhung

Es wurde eine genehmigte Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 49'699'400.00 unter der Bedingung, dass die vorgenannte ordentliche Kapitalerhöhung

vollzogen wird, beschlossen. 5. Statutenänderung (Umfirmierung)

Die Firma der Gesellschaft wird in "Mars One Ventures AG" geändert.

Kontakt: ir@infin-innovative.com, ir@mars-one.com

