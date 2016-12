Ein chinesischer Investor darf den deutschen Chiphersteller Aixtron nicht übernehmen. Die USA sehen darin eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA.

US-Präsident Barack Obama hat laut Reuters die Übernahme des deutschen Chipanlagenbauers Aixtron durch einen chinesischen Investor untersagt. Obama habe eine entsprechende Anordnung erlassen, teilte das Finanzministerium am Freitag in Washington mit. Nach Ansicht der Regierung wäre der Kauf des deutschen Unternehmens durch die chinesische Fujian Grand Chip Investment eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA. Die Anordnung gilt für das amerikanische Geschäft von Aixtron. Das Unternehmen hatte erklärt, im Falle einer Ablehnung durch Obama "ist die Transaktion in der jetzigen Form geplatzt". Hintergrund der Entscheidung ist offenbar Fachwissen der Firma, das auch für die Rüstung eingesetzt werden kann.

