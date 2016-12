Seit Jahrzehnten hat kein US-Präsident mehr persönlich mit einem Repräsentanten Taiwans gesprochen. Trump stellt mit einem Telefonat die jahrzehntelang herrschende Diplomatie auf den Kopf. China äußert seinen Unmut.

China hat gegenüber Washington seinen Unmut über das Telefonat des designierten US-Präsidenten Donald Trump mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen geäußert. Peking habe die entsprechenden Berichte zur Kenntnis genommen und seine Position bei den zuständigen US-Behörden ernsthaft deutlich gemacht, hieß es am Samstag in einer Mitteilung auf der Internetseite des chinesischen Außenministeriums. Es müsse unterstrichen werden, dass es nur ein China in der Welt gebe und Taiwan ein untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums sei.

Trump hatte als erster neugewählter US-Präsident seit Jahrzehnten mit einem taiwanesischen Staatsoberhaupt telefoniert. Washington verfolgt seit 1979 die "Ein China"-Politik. Seitdem wird nur noch ein China, und zwar das vom kommunistisch geführten Festland, anerkannt. Taiwan und die Vereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...