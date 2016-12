In der Wochensicht ist vorne: Thomas Cook Group 6,3% vor Boeing 1,47%, Lockheed Martin 0,64%, Airbus Group -0,27%, Fraport -0,48%, TUI AG -0,97%, FACC -1,42%, Air Berlin -2,17%, Flughafen Wien -3,47%, Lufthansa -3,84% und Kuoni -8,04%. In der Monatssicht ist vorne: Thomas Cook Group 23,74% vor Airbus Group 10,33% , Lockheed Martin 9,24% , Boeing 6,91% , TUI AG 6,27% , Lufthansa 5,84% , Flughafen Wien -1,63% , Fraport -3,59% , FACC -4,47% , Kuoni -8,28% und Air Berlin -9,55% . Weitere Highlights: Thomas Cook Group ist nun 4 Tage im Plus (6,97% Zuwachs von 80,4 auf 86), ebenso Flughafen Wien 5 Tage...

Den vollständigen Artikel lesen ...